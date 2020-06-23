Аша, Челябинская область, , 13:14 — REGNUM В Челябинской области житель города Аши осуждён за публикацию в соцсети «ВКонтакте информации, содержащей признаки возбуждения вражды либо ненависти и унижающую достоинство человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Материал опубликовал гражданин 2000 года рождения. В содеянном он сознался и признал, что страница принадлежит ему.

Суть публикации в полиции не раскрывают. За возбуждение вражды суд оштрафовал челябинца на 10 тыс. рублей.