Архангельск, , 13:13 — REGNUM В Архангельской области за минувшие сутки скончался еще один пациент с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в регионе выросло до 33. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, глава регионального штаба по коронавирусу Артем Вахрушев, отчитываясь сегодня перед депутатами областного собрания, этих цифр не назвал. Он заявил, что на данный момент смерть от COVID-19 подтверждена спецкомиссией только в 12 случаях. Количество всех летальных исходов пациентов с новой коронавирусной инфекцией региональный штаб не транслирует.

Напомним, ранее глав штаба сообщал, что спецкомиссия выясняет причины гибели 36 пациентов с COVID-19.