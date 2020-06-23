Киев, , 13:14 — REGNUM Украинскому областному центру Черновцы, который является одним из лидеров страны по уровню заболевания населения коронавирусом, теперь грозит затопление из-за паводка на реке Прут.

О возможности паводка заявил 23 июня в своем обращении глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Чиновник отметил, что согласно прогнозу синоптиков, весь сегодняшний вечер и ночь в Черновцах будет идти сильный дождь, что приведет к стремительному росту воды в речке Прут в границах города.

«Прогнозируемое поднятие — до 6,5 метра, а то и выше… В отдельных районах уровень воды может подняться даже до 10 метров», — уточнил Осачук.

Глава ОГА попросил жителей Черновцов, которые живут недалеко от Прута, быть готовыми к экстренной эвакуации. Также он добавил, что паводок задержится минимум на сутки, спад воды начнется только с 25 июня.

ИА REGNUM напоминает, что именно с Черновцов пошло распространение коронавируса по Украине. Болезнь в областной центр в начале марта завезли заробитчане из Италии. По состоянию на 23 июня в регионе официально зафиксировано 4419 случаев болезни — больше только в Киеве.