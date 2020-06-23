Сухум, , 13:48 — REGNUM Военнослужащие российской военной базы в Абхазии на грузовом автомобиле КамАЗ в честь 75-летия Победы будут ездить по Гудаутскому району республики и исполнять песни военных лет. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Южного военного округа ВС РФ.

По данным ведомства, акция пройдет 24 июня. Исполнять песни во время движения автомобиля будут военнослужащие, одетые в форму времен Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что при проведении подобного мероприятия 9 мая 2019 года, к акции стали присоединяться местные жители и гости республики. Они колонной ехали за грузовиком.

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