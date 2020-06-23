Самара, , 13:31 — REGNUM Все три показателя, позволяющие переходить к первому этапу снятия ограничений, достигнуты в Самарской области. Об этом 23 июня сообщил руководитель областного Роспотребнадзора Светлана Архипова на встрече губернатора области Дмитрия Азарова с представителями ресторанного бизнеса.

По ее словам, вот уже несколько дней коэффициент распространения вируса не превышает единицу. При этом в регионе зафиксировано свыше 50% свободных коек для больных с COVID-19, к тому же проводится достаточное количество тестов на коронавирусную инфекцию.

Светлана Архипова отметила, что сотрудники областного Роспотребнадзора готовы помогать ресторанному бизнесу подготовиться к возобновлению работы для того, чтобы быть уверенными в безопасности для работников этой сферы и для клиентов.

Отмечается, что решение о снятии либо продлении ограничений будет принято на заседании областного оперативного штаба.

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