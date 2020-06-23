Белгород, , 13:22 — REGNUM Два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом зарегистрированы в Белгородской области за минувшие сутки. Оба мужчины проходили лечение на базе городской больницы №2 Белгорода, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.

Скончались 67-летний житель Алексеевского городского округа и 65-летний житель Яковлевского городского округа. Таким образом, общее количество летальных исходов в регионе возросло до 43.

В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 36 пациентов.