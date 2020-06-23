Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM России нужна полноценная культурная политика, в области культуры необходимо совершить наконец переход от деклараций к действиям, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 июня, директор Института народов Севера РГПУ имени А.И.Герцена Игорь Набок, комментируя внесение поправок в Конституцию России.

В обновленной версии Конституции предполагается указать, что «культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа», «поддерживается и охраняется государством».

« В области культуры нам надо переходить от деклараций к действиям. Стране необходима полноценная нормальная культурная политика, которая сейчас отсутствует.

Культура массовая, коммерциализированная, формирует извращенные ценности, в центре внимания остаются только деньги и потребление. Это убивает настоящую культурную жизнь, особенно заметна эта проблема у молодежи. Многие нынешние ее «кумиры» эстетически безобразны и этически неприемлемы. Современные студенты зачастую лишены представлений о целых пластах нашей культуры, включая советскую. Происходит разрыв преемственности, и это страшно, ведь передача из поколения в поколения — один их принципов культуры.