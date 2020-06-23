Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM У Петербурга осталось мало времени на подготовку к новому отопительному сезону. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 23 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов подчеркнул, что чиновникам нужно работать «так же слаженно, как и в прошлом году».

«А с учетом нескольких месяцев ограничительных мер — еще лучше. Главная задача сейчас — вовремя подготовить все объекты энергетики к новому отопительному сезону. Есть ограничения, связанные с эпидемической ситуацией, я хочу отметить, что времени осталось мало, но все работы должны быть выполнены качественно и в срок. Зима ждать не будет нас с вами», — сказал градоначальник.

Беглов потребовал от руководителей профильных ведомств и предприятий уделить особое внимание соблюдению мер безопасности, обязательно обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты и следить за их самочувствием.

«Для нас очень важны сотрудники энергетического комплекса, потому что [от них] зависит качество жизни наших петербуржцев. Здоровье прежде всего», — подчеркнул Беглов.

Напомним, отопительный сезон 2019/2020 стал самым теплым за семь лет в Петербурге и самым длинным за 40 лет. Его продолжительность составила 254 календарных дня.

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