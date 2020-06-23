Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Туристическая компания «Ника», которая до пандемии являлась одним из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга с 1993 года, объявила о приостановке своей деятельности. Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте компании.

По версии туркомпании, это произошло из-за недостижения соглашения с СПАО «Ингосстрах» о продлении существующего договора страхования ответственности в сфере международного выездного туризма.

Как отметило руководство туроператора, из-за пандемии коронавирусной инфекции, невозможности совершения поездок в течение нескольких месяцев и неясности, смогут ли клиенты компании путешествовать в будущем, у «Ники» не осталось средств.

«Страховые компании не хотят страховать туроператоров выездного туризма, у них на этот счет свои соображения. При этом, по закону, мы должны иметь финансовое обеспечение, которое может быть: страхование ответственности (для страховых компаний это добровольный вид страхования, и они вправе от него отказываться — что они и делают); банковская гарантия (неосуществимо); наполнение Фонда персональной ответственности в размере 7% от объема реализованного турпродукта», — говорится в сообщении.

Также в «Нике» уточнили: чтобы выжить, ряд компаний существенно занижали объемы реализованного туристического продукта и поэтому смогли наполнить свой фонд. Однако те, кто показывал объемы честно, — сейчас имеют в фонде около 2,5−3%.

«Наполнить фонд денежными средствами туристов мы считаем неверным, ведь как мы потом сможем исполнять свои обязательства? — задался вопросом туроператор. — В результате туроператор «НИКА» после 27 лет работы оказался в тупике».

Продолжать работу в области международного выездного туризма компания не может, как и предоставить сейчас туристам приобретенные путешествия, поскольку границы закрыты, пандемия коронавируса продолжается.

Оформить возвраты из ФПО предприниматели тоже не могут, как и перенести путешествия на будущее. Это связано с тем, что проект постановления уже оглашен, а финансовых гарантий на новый срок у туроператора нет.

«Продолжать формировать группы — тоже невозможно по причине отсутствия финансовых гарантий, — подытожили в туркомпании. — До последнего дня мы рассчитывали и надеялись на положительное решение Страховой компании СПАО «Ингосстрах» <…> но новое руководство страховщика приняло другое решение, окончательно захлопнув ловушку, в которую поместили нас и всех наших туристов».

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В компании пообещали, что окажут всяческое содействие в оформлении необходимых документов для получения страхового возмещения и выплат. Всем туристам, которым оформлены авиабилеты на будущие периоды, — подтверждения будут высланы по электронной почте.

Документы для оформления ваучеров за несостоявшиеся авиаперелеты, в случае, если это возможно, также будут отправлены клиентам. При этом два ближайших отправления на Байкал и Транссиб состоятся.

«В ближайшие дни офис в Москве прекратит свою работу, а офис в Санкт-Петербурге продолжит работу (пока в формате дистанционной работы по причине ограничительных мер) до урегулирования всех вопросов с нашими клиентами», — подчеркнул туроператор.

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