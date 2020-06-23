Владимир, , 13:03 — REGNUM Во Владимирской области 23 июня подтверждено ещё два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, всего в регионе скончались 54 человека с подтверждённым коронавирусом.

2278 человек были выписаны после выздоровления, в том числе за последние сутки — 31 человек.

В регионе было проведено 106 тыс. 924 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Наличие свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 составляет 64,9%. За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 196 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 79. На стационарном лечении находятся 30 пациентов с ОРВИ и 820 — с пневмонией.

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