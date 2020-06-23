Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM В 2021 году в екатеринбургском микрорайоне Химмаш должны устранить неприятный запах, заявил глава города Александр Высокинский на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Запах порождают очистные сооружения на Южной аэрационной станции. Полностью ее реконструировать не получится из-за Универсиады-2023, но работать в данном направлении будут.

Власти планируют в 2011 году «закончить мероприятия по минимальному объему работ, чтобы устранить запах», уточнил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд депутатов гордумы выражали озабоченность запахом в микрорайоне.

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