Пермь, , 12:59 — REGNUM В Пермском крае разработаны альтернативные варианты занятости несовершеннолетних на период летних каникул. Предполагаются малые формы отдыха на воздухе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

Их разработали краевое минсоцразвития и региональная комиссия по делам несовершеннолетних. Формы досуга будут при учреждениях спорта, образования и культуры. Вариант одобрили на заседании оперштаба по коронавирусу.

В каждой группе должно быть до пяти человек. А продолжительность занятия не может превышать три часа в день. Также обязательно проводить ежедневный фильтр и организовывать питьевой режим. Кроме того, должна соблюдаться санитарная дистанция и нужно иметь средства личной защиты.

Требования уже доведены до органов местного самоуправления. Местные учреждения готовы принимать детей, отмечают в правительстве региона.