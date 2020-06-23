Эр-Рияд, , 13:13 — REGNUM Власти Саудовской Аравии предпримут ряд мер во время хаджа для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом 23 июня сообщает Al Arabia.

В частности, одновременно хадж смогут совершить не боле 10 тыс. человек. Все паломники должны будут пройти тест на коронавирус. Возраст паломников не должен превышать 65 лет.

После завершения хаджа все в нем участвующие смогу пройти карантин. Кроме того, во время совершения молитв будет соблюдаться меры социального дистанцирования.

Напомним, ежегодно святые места, в частности паломничество в Мекку и Медину, совершают порядка 2 млн 500 тыс. верующих. Однако вспышка коронавирусной инфекции в текущем году не позволит это сделать всем желающим.

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