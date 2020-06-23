Москва, , 12:59 — REGNUM Москва и Московская область, действительно, смогут семимильными шагами выходить из власти пандемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя прогноз эксперта о снижении смертности от COVID-19.

«Именно эти российские регионы ввиду их очень высокой плотности населения оказались наиболее уязвимыми к болезни 2020 года.

К 23 июня количество заразившихся коронавирусом в масштабах всей России приближается к 600 тыс. человек. В Москве коронавирус выявлен у 216 тыс. 095 жителей столицы. Статистика показывает, что практически 36% удара пандемии на Россию пришлось на Москву.

Теперь на стадии восстановления от коронавируса на фоне выхода из режима самоизоляции вполне логично, что количество выдавливающих будет резко идти вверх, а данные по новым заболеваниям и смертям очень резко сокращаться. Оптимистичная московская статистика воодушевит всю Россию.

Если в Москве картина охвата болезнью понятна и практически органично выглядит в виду традиционно высокой плотности населения как минимум в пределах МКАД, то Московской области, конечно, не мешает переосмыслить свою политику градостроения и стимулированию безудержного роста населения городов от нуля до 15 км. от МКАД.

В частности, города Балашиха, Красногорск, Химки, Королев за последние 25 лет застроены до такой степени, что плотность населения в них схожа с показателями китайской и японской статистики.

Из-за перенаселенности в этих городах по сути на очень ограниченных территориях болезнь не пощадила тысячи невинных людей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что в большинстве регионов России ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в 1,5−2 раза к концу июля 2020 года.

Читайте также: Учёный спрогнозировал существенное снижение смертности от COVID-19 в России