Владимир, , 12:57 — REGNUM Во Владимирской области 23 июня подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 12 случаев выявлено в Вязниках, 11 — в Гусь-Хрустальном, девять — в Муроме, семь — в Коврове, пять — во Владимире, три — в Радужном, по два — в Судогде и Суздале, один — в Собинке.

Всего в области зарегистрировано 4006 носителей вируса: 778 — во Владимире, 634 — в Гусь-Хрустальном, 485 — в Петушках, 364 — в Муроме, 325 — в Александрове, 284 — в Коврове, 223 — в Собинке, 164 — в Юрьеве-Польском, 137 — в Кольчугино, 112 — в Судогде, 133 — в Вязниках, 97 — в Киржаче, 77 — в Меленках, 69 — в Суздале, 52 — в Камешково, 31 — в Радужном, 26 — в Красной Горбатке, 13 — в Гороховце.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области подтвердили смерть ещё двух пациентов с COVID-19