Черкесск, , 13:01 — REGNUM Правоохранительные органы задержали двух жительниц Карачаево-Черкесии, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Женщины являются членами межрегиональной группы, которая занимается бесконтактным сбытом сильнодействующих наркотиков, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе главного управления МВД по республике.

Злоумышленницы 33 и 39 лет были застигнуты правоохранителями в момент оборудования закладки-тайника в городе Черкесске. У них изъяли девять свертков с веществом, которое оказалось синтетическим наркотическим средством. В отношении женщин возбудили уголовное дело.

Затеи оперативники провели обыски по местам жительства фигуранток. У одной из них они обнаружили еще 40 полимерных свертков, а также фасовочный материал и иные вещественные доказательства. Впоследствии в городах Карачаевск и Усть-Джегута из тайников-закладок, оборудованных злоумышленницами, правоохранители изъяли еще 50 доз наркотического средства.

«Согласно оперативной информации, задержанные являются членами межрегиональной группы, специализирующейся на бесконтактном сбыте сильнодействующих наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — отметили в МВД.

Установлено, что наркодилерши на территории Карачаево-Черкесии успели соорудить более 150 закладок. В настоящий момент стражи порядка проводят дальнейшие оперативные мероприятия по обнаружению наркотиков.

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