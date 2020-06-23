Симферополь, , 13:07 — REGNUM Перед возобновлением работы собственники предприятий санаторно-курортной сферы Крыма должны уведомить Роспотребнадзор о выполнении всех норм и требований. Об этом 23 июня на заседании Совета министров республики рассказала заместитель руководителя аппарата правительства РК — начальник главного правового управления Ольга Дугаренко.

«Все санаторно-курортные предприятия и организации должны подать уведомления о том, что берут на себя ответственность за выполнение требований Роспотребнадзора», — отметила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Крыму возобновляют работу детские оздоровительные лагеря, кинотеатры, а также спортивные и образовательные организации.