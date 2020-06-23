Тбилиси, , 13:00 — REGNUM Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали трех человек, которых обвиняют в попытке совершить сделку по продаже новорожденного ребенка. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба СГБ

По версии следствия, когда у пары в Душети в крае Мцхета-Мтианети родился ребенок, то они решили его продать. Родители нашли желающего купить новорожденного и, как считают следователи, сошлись на $5000.

«После этого указанное лицо зарегистрировалось в Публичном реестре в качестве отца ребенка и получило свидетельство о рождении», — отметили в пресс-службе СГБ.

Сообщается, что задержание произошло 18 июня в момент передачи денег. Все строе задержаны. Возбуждено уголовное дело о незаконной сделке в отношении несовершеннолетнего.