Москва, , 12:52 — REGNUM В Москве открылся парк «Зарядье», сообщает 23 июня РБК со ссылкой на представителей парка.

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Согласно информации, в парке сняли ограничения для прогулок, однако посетители должны соблюдать меры безопасности, пользоваться масками и перчатками. Кроме того, в парке не будут проводить массовых мероприятий до полной отмены ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин, что решение об открытии парка может быть принято 23 июня. Он пояснил, что «Зарядье» отличается от других столичных мест отдыха небольшой территорией и высоким трафиком, что влияет на безопасность посетителей.