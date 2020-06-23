Москва, , 12:52 — REGNUM Стал известен список стран, чьи представители будут участвовать в параде Победы в Москве. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины [Милорад] Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия», — сказал Песков.

Также, по его словам, в мероприятиях примут участие глава исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.