Москва, , 12:51 — REGNUM Каждый житель России хотя бы раз в жизни должен посетить мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне — памятники, могилы павших бойцов, «Вечный огонь» в своих регионах (18%). Таковы данные опроса ВЦИОМ.

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Необходимо съездить в Белоруссию в мемориальный комплекс «Хатынь» (8%). Обязательно стоит посетить знаменитый монумент «Родина-мать зовёт!» (6%), ансамбль памятников «Героям Сталинградской битвы», Мамаев курган в Волгограде (5%)

Каждый десятый участник опроса (9%) рекомендует посетить все памятники, посвященные Великой Отечественной войне и её героям (9%).

Телефонный опрос проведен 21 июня 2020 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, практически все жители России (95%) считают победу в Великой Отечественной войне главным событием в истории страны в XX веке.

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