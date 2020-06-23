Москва, , 12:52 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, который осужден в Москве за шпионаж против России, решил не обжаловать приговор, для чего написал соответствующее заявление. Об этом 23 июня сообщила адвокат осужденного Ольга Карлова.

«Мы только что были у Пола в СИЗО «Лефортово», где он принял окончательное решение не обжаловать свой приговор и написал соответствующее заявление», — приводит ее слова ТАСС.

Также она отметила, что они с подзащитным примут решение о том, будут ли они подавать прошение о помиловании.

Кроме этого, Карлова рассказала, что Уилан сомневается в успешности рассмотрения его дела в апелляционной инстанции и не испытывает доверия к правосудию в России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что начальник отдела полиции УМВД в одном из районов Курской области был задержан по подозрению в государственной измене.