Челябинск, , 12:47 — REGNUM Глава Челябинска Наталья Котова требует навести порядок на Кировке, где работает множество точек фаст-фуда, торгующих на вынос еды. Заместителям она поручила решить с руководителями кафе вопрос об установке мусорных баков, а горожан просит не мусорить, сообщает пресс-служба мэрии.

Вопрос был рассмотрен на аппаратном совещании. Всего на вынос еды там работают 17 торговых организаций. Основная часть нареканий касается «Макдоналдса», посетители которого часто оставляют мусор прямо на тех же лавочках, на которых едят.

Она напомнила, что благоустройство Кировки продолжается. Но чтобы она была чистой, нужно навести порядок.

«Договоритесь с Макдональдсом. Пусть установят урны или мусорные баки для своих посетителей. Иначе никаких бюджетных денет не хватит», — подчеркнула Наталья Котова.