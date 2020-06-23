Архангельск, , 12:45 — REGNUM В Архангельской области приняли закон, освобождающий многодетные семьи от уплаты транспортного налога за 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Многие многодетные семьи столкнулись с серьезными финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса. Некоторые из родителей потеряли работу. Данный закон поможет поддержать семьи, — отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. — Налоговая льгота предоставляется только за 2019 год, и ее нельзя будет получить при переоформлении транспортного средства семьи на другое лицо, поэтому злоупотреблений здесь не будет».

По состоянию на 1 апреля 2020 года на учете в центре социальной защиты населения состоит более 10,5 тысячи многодетных семей.

Кроме того, депутаты расширили список получателей региональной выплаты на первого ребенка. Единовременная выплата в размере 35 тысяч рублей теперь будет предоставляться женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно. До этого ее могли получить молодые матери в возрасте от 20 до 25 лет, это более 940 женщин. После принятия закона по примерным оценкам число получателей в 2020 году увеличится на 70 человек.