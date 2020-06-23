Астрахань, , 12:42 — REGNUM В Астраханской области 23 июня подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3275 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 493 человека. За весь период 2152 человека выздоровели и были выписаны, 28 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3293 человека, 8030 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,67.