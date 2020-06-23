Пекин, , 12:52 — REGNUM Почти 18,5 тыс. российских студентов китайских вузов не могут продолжить обучение из-за ограничений на въезд в КНР в связи с пандемией коронавируса. Похожая ситуация сложилась с китайскими студентами, заявил 23 июня журналистам первый секретарь посольства РФ в Китае, представитель Минобрнауки России в КНР Игорь Поздняков.

Он отметил, что в российских вузах учатся 40 тыс. студентов из КНР. Из них 18,7 тыс. зимой вернулись в Китай на каникулы, но потом не смогли вернуться в Россию из-за приостановки воздушного сообщения и закрытых границ.

В вузах КНР, в свою очередь, учатся 20 тыс. российских студентов. Из них в Китае остаются около 1500 человек, остальные находятся в России. И российские, и китайские вузы организовали удалённое обучение. Предположительно, осенью возобновятся аудиторные занятия, добавил Поздняков.