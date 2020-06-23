Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Петербургский губернатор Александр Беглов считает необходимым конкретизировать, кто и почему моется в городских банях по льготным ценам. Об этом он сообщил 23 июня на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о проблемах банного комплекса поднял представитель Заксобрания в Смольном Михаил Бродский. По его словам, сейчас порядок финансирования льготных помывок «не совсем соответствует» федеральному закону, и, если бани откроются после снятия коронавирусных ограничений, в Петербурге не получится обеспечить посещение бань по льготным ценам.

«По этому поводу довольно-таки много поступает писем», — сообщил Бродский. Он выразил пожелание, чтобы профильные вице-губернаторы сообща этот вопрос решили.

Однако, по мнению губернатора Беглова, сейчас основная задача — скорее договориться с Роспотребнадзором об открытии всех бань в городе.

«Это очень важно. Пока мы открыли только городские, ГУПы. Но стремимся в ближайшее время принять соответствующие меры о стандартах безопасности для других бань, чтобы как можно быстрее они открылись», — сказал Беглов.

Он признал, что в Петербурге не у всех есть возможность «дома осуществить помывку».

При этом, по его словам, субсидии, которые выделяют на банное хозяйство и льготные помывки, должны быть максимально прозрачными.

«Не просто мы платим и платим — кому платим? Кто там моется? Почему моется?» — подчеркнул губернатор Северной столицы.

Кроме того, необходимо повышать качество услуг, полагает Беглов, для чего нужны реконструкция и капитальные вложения. «В городе должны быть современные бани с оказанием всех соответствующих услуг», — считает Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня горожанам при соблюдении ряда условий разрешили посещение парикмахерских, бань (только помывочных отделений, без парилок), мебельных магазинов вне ТЦ и ТРЦ, риелторских и рекрутинговых агентств, некоторых предприятий бытового обслуживания.

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