Белгород, , 13:46 — REGNUM Масштабную операцию по изъятию табачной продукции и алкоголя с признаками контрафактности провели правоохранительные органы Белгородской области, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального УМВД. Обыски прошли на территории десяти муниципальных образований.

Полицейские совместно с сотрудникам регионального УФСБ проверили 35 торговых точек, 14 жилых помещений и 11 гаражей в шести городах и четырёх районах области. В результате обысков было изъято около 300 тысяч пачек табачной продукции и 490 бутылок алкоголя с признаками контрафактности. Эксперты оценивают изъятое в десять миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, установлен круг лиц, возможно причастных к совершению данного преступления.