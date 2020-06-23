Вашингтон, , 13:56 — REGNUM В преддверии 70-летия со дня начала Корейской войны (1950−1953 гг.) Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, посвященную созданию южнокорейско-американского альянса, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, инициаторами принятия резолюции выступили врач и член демократической партии Ами Бера и политик-республиканец Тед Йохо.

В резолюции отмечается, что за 70 лет, прошедших с начала войны, союз США и Южной Кореи превратился во всеобъемлющее глобальное партнёрство. На сегодняшний день Сеул по-прежнему является одним из основных опор внешней политики США в Северо-Восточной Азии.

В документе также подчеркивается необходимость сохранения американского присутствия на Корейском полуострове и выражается благодарность за предоставление диагностических наборов и защитных масок в рамках борьбы с коронавирусом.