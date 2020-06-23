Приозерск, Ленинградская область, , 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, стрельба по людям произошла 20 июня на озере Любимовское Приозерского района Ленинградской области. Семья отдыхающих — муж с женой и 14-летней дочкой — решили прокатиться на лодке. В какой-то момент они проплывали, по имеющимся данным, в 70 метрах от берега, мимо дачного участка 35-летнего бывшего чиновника, а ныне бизнесмена, которому не понравились «гости», и тот решил по ним выстрелить из охотничьего ружья.

Читайте также: В Ленобласти мужчина выстрелил по надоевшим ему отдыхающим на лодке

В результате тяжелые ранения внутренних органов и таза получила 32-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Вину не признает», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, что членство в партии «Единая Россия» Ильи Русинова будет приостановлено в ближайшее время. Об этом 22 июня сообщили в Санкт-Петербургском региональном отделении партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР