Вильнюс, , 12:39 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Литве за минувшие сутки увеличилось на два и теперь составляет 1803. Об этом 23 июня сообщается на сайте правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа в республике был зафиксирован один летальный исход от COVID-19, в результате чего их суммарное количество стало 77.

При этом уточняется, что в настоящее время в Литве свыше 1,4 тысячи пациентов вылечились от COVID-19.

Кроме этого, указывается, что за последние сутки в стране было проведено 3 952 тестов на SARS-CoV-2, а их общее число теперь составило 398 417.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии объявили, что по состоянию на 23 июня 2020 года на территории страны выявлено 47896 случаев заражения SARS-CoV-2.