Москва, , 12:37 — REGNUM Аномально жаркая погода прогнозируется на выходные дни, 27−28 июня, в Москве и западной части России. Об этом 23 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По его словам, столбики термометров к выходным поднимутся до 31 градуса тепла. Это на 4−5 градуса выше климатической нормы, отметил Вильфанд. «Это касается западной половины европейской территории страны», — добавил научный руководитель.

Отметим, по данным Гидрометцентра, 23 июня в Москве ожидается 17−19 градусов тепла, в среду и четверг — 23−25, а в пятницу ожидается повышение температуры до 30 градусов.