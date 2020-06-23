Липецк, 23 июня 2020, 12:36 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирован 13-й летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.
Скончалась 27-летняя женщина, проживавшая в Липецке. У неё была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.
Лечение осложнялось наличием у пациентки тяжелой сопутствующей патологии, поэтому внебольничная пневмония у неё имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности пациентка скончалась.
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