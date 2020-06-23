Магас, , 12:29 — REGNUM Генеральный директор строительной компании «Маркетинг-Сервис» в Ингушетии признан виновным в совершении мошенничества при выполнении работ по государственному контракту. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Установлено, что в августе 2019 года ООО «Маркетинг-Сервис» заключило с администрацией города Карабулак госконтракт на благоустройство дворов и территорий общего пользования муниципалитета и получило около 13 млн рублей. При этом объемы выполненных компанией работ оказались завышены на сумму более 340 тыс. рублей.

Отмечается, что фигурант на стадии предварительного следствия полностью возместил причиненный государству материальный ущерб. В связи с этим суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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