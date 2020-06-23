Москва, , 12:22 — REGNUM В России за минувшие сутки выздоровели 12 013 пациентов с коронавирусом, сообщили 23 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Число выздоровевших пациентов достигло 356 429, или 59,4% от общего количества выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 23 июня в России обнаружили 599 705 случаев заражения, в том числе 7425 — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что за минувшие сутки в российской столице выздоровели 2578 человек. Общее число выздоровевших пациентов достигло 139 тыс.

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