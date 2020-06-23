Куала-Лумпур, , 12:21 — REGNUM Власти Малайзии согласились открыть общественные и частные бассейны, начиная с 1 июля 2020 года, сообщает Antara.

«Разрешено плавание в общественных бассейнах, при гостиницах и частных бассейнах», — заявил министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб на ежедневной пресс-конференции в Путраджайе.

«Количество пользователей бассейна зависит от его объема и размера. Детям не запрещается плавать в детских бассейнах», — добавил министр.

По его словам, населению также разрешается посещать кинотеатры и театры.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия договорились о сотрудничестве по восстановлению туризма и созданию общего «туристического коридора».

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