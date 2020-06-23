Москва, , 12:20 — REGNUM Практически все жители России (95%) считают победу в Великой Отечественной войне главным событием в истории страны в XX веке. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще с этим утверждением согласны люди 45−59 лет — 86% и старше 60 лет — 94%. Доля молодых людей 18−34 лет составляет 71−72%.

По мнению 92% опрошенных, Великую Победу необходимо использовать для патриотического воспитания молодежи (92%). Абсолютно в этом уверены 73% граждан.

Опрос проведен 21 июня 2020 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны (68%).

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