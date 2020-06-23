Якутск, , 12:18 — REGNUM Народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поделились своим мнением по поводу предлагаемых поправок в Конституцию Российской Федерации.

Читайте также: Голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдёт 1 июля — все новости

Президент Торгово-промышленной палаты Якутии, народный депутат Владимир Членов подчеркнул, что, проголосовав за принятие поправок к Конституции РФ о защите суверенитета и территориальной целостности страны, можно в дальнейшем исключить любую возможность отчуждения даже самой крошечной части России.

«Это не позволит никому пересматривать права России и её субъектов, в том числе Якутии, на арктические территории, которые представляют для зарубежных соседей по Арктике лакомый кусочек», — добавил Владимир Членов.

Он также отметил важность того, что самобытность и культура коренных малочисленных народов Севера предлагается к закреплению в Основном законе страны отдельной строкой. Народный депутат добавил, что именно представители этих народов составляют заметную часть населения 13 арктических районов Якутии.

Владимир Членов резюмировал, что необходимость обеспечения национальной безопасности России и защиты её интересов в Арктической зоне убедительно подтверждает, как важны поправки к Конституции РФ о защите суверенитета и неделимости территории с колоссальными природными и энергетическими ресурсами.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев отметил, что предлагаемые изменения Основного закона страны находятся в очевидной взаимосвязи для решения единой политической цели, стоящей на сегодняшнее сложнейшее время перед Россией.

«Цель — это повышение качества и уровня жизни населения, при этом устояв перед внешними вызовами. Поэтому в одном едином тексте поправок представлены изменения по усилению социальной ориентированности политики государства и повышения ответственности Президента и членов Правительства за исполнение этой политики, по созданию условий экономического благополучия страны, закреплению положений о единстве системы публичной власти и усиления суверенитета страны», — заключил Юрий Николаев.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев остановился на поправках в Основной закон страны, касающихся сферы защиты экологических прав. Народный депутат Якутии отметил, что данные нормы, предлагаемые к закреплению в Конституцию РФ, могут стать основой для функционирующего законодательства страны, потребуют формирования новых подходов к вопросам правового регулирования в сфере экологии.

«Полагаю, что экологические поправки повысят обязанность власти заботиться об окружающей среде, ещё более повысится ответственность государственных органов за экологию. Государство отвечает за благоприятную окружающую среду и сохранение биоразнообразия, развивает экологическое образование и воспитывает в людях ответственное отношение к животным», — сказал Владимир Прокопьев.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алена Атласова подчеркнула, что, проголосовав за принятие поправок к Конституции РФ, мы закрепляем в Основном законе Российской Федерации социальные и экономические гарантии каждого из нас.

«Владимир Путин предложил норму о социальных обязательствах государства сделать нормой прямого действия. Поправками в Основной закон закрепляется защита и сохранение традиционных ценностей. Кроме того, подчеркивается, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», — подчеркнула Алена Атласова.

Она добавила, что поправки также закрепят в Конституции деятельность волонтеров и некоммерческих организаций.

«Это обяжет государство оказывать поддержку добровольцам. Те, в свою очередь, смогут приносить больше помощи людям», — подчеркнула парламентарий.

Народный депутат Якутии, член Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия) Мичил Николаев считает, что общероссийское голосование, несомненно, является историческим событием, которое напрямую будет влиять на то, как наша страна будет жить и развиваться.

«Бесспорно, темы, поднятые в поправках, очень важны и от них зависит не только наше будущее, но и судьба подрастающего поколения, и я склонен их поддержать. Нам нужна сильная и процветающая страна, в которой создаются условия для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение к человеку труда, где будут сохранены традиционные семейные ценности, культура и быт народов, проживающих в ней», — заключил Николаев.

Генеральный директор ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн) Сергей Ларионов отметил, что с момента принятия Конституции нашей страны прошло 27 лет. По его мнению, за эти годы произошло много событий, и мы практически живём в новой стране, в которой за последние десятилетия сложились социально-экономические, общественные взаимоотношения, не вполне укладывающиеся в рамки действующей Конституции.

«Среди всех вносимых правок хотелось бы особо отметить социальную часть, согласно которой государство на постоянной основе будет обеспечивать необходимый уровень социального достоинства гражданам России: закрепление в Конституции МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексация социальных пособий, пенсий, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России», — сказал народный депутат республики.

Ларионов считает, что закрепление в Основном законе страны социальных обязательств государства и работодателя является гарантией их нерушимого исполнения вне зависимости от обстоятельств.

«Поддержка, которую я уверен, мы продемонстрируем 1 июля во время всенародного голосования, станет важнейшим историческим этапом развития всех государственных и общественных институтов Российской Федерации», — подчеркнул Сергей Ларионов.

Народный депутат Якутии, первый заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев также обратил внимание на социальную защиту населения, в которой отражена деятельность государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики по реализации совокупности законодательно-закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение важнейших социальных прав.

«Речь идёт о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. Это также обязательная индексация пенсий и соцвыплат, которая должна ежегодно проводиться», — сказал Гаврил Алексеев.

Он также отметил, что согласен с выдержкой из Конституции РФ, где говорится о том, что «в Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность».

Народные депутаты республики призвали всех якутян выразить свою гражданскую позицию и сделать свой выбор. Они намерены 1 июля проголосовать за поправки в Основной закон РФ.