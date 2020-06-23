Томск, , 12:13 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 июня в администрации региона.

У 27 человек нет симптомов, у десяти — признаки ОРВИ, у 24 пневмония.

За сутки в регионе выздоровели 19 человек. Общее число выздоровевших — 810 человек.

Всего по состоянию на 23 июня в Томской области коронавирус выявлен у 1846 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области коронавирусом заразились жильцы пансионата для пожилых людей и инвалидов. Проводится проверка.

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