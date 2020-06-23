Москва, , 12:19 — REGNUM Вслед за переименованием мороженого эскимо следует изменить названия других «обидных» вещей — чешек, вьетнамок и толстовок. Об этом заявил телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала, комментируя намерение американской компании изменить название эскимо.

В компании Dreyer`s сочли, что название мороженого EskimoPie является уничижительным по отношению к эскимосам — коренным жителям севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири. Название «эскимо» было запатентовано ещё в 1922 году, при этом логотип изображал человека в куртке с мехом.

Ургант назвал такое решение спорным. Если идти дальше, то переименовать придётся вьетнамки, чешки, польку, болгарку, толстовку, ведь эти слова могут обидеть, отметил он. Ведущий также предложил свой вариант названия мороженого в шоколаде.

«Снаружи чёрный, внутри белый, его любят дети — Майкл Джексон», — пошутил он.

Как сообщало ИА REGNUM, желание прекратить «унижать эскимосов» возникло в США на фоне расовых протестов, разгоревшихся после гибели от рук полицейских чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Читайте также: В США жертвой политкорректности стало название «эскимо»

А также: В России не станут запрещать мороженое «эскимо»