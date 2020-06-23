Самара, , 12:14 — REGNUM Мужчину обвиняют в посредничестве во взяточничестве в Самаре. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый получил от гражданина 160 тысяч рублей. При этом он пообещал их отдать должностным лицам областного военного комиссариата.

По мнению следователей, за это они должны были выдать два военных билета, в которых стояла бы отметка о годности к военной службе и о ее прохождении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам посредничество во взяточничестве.

Материалы этого уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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