Саратов, , 12:11 — REGNUM В Саратове 24 июня во время шествия, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Так, с 6:00 до 13:00 (местное время) вводится временное ограничение остановки, стоянки и движения транспорта по улицам: Московской, Радищева, Горького, Театральной площади. Кроме этого, временно ограничат остановку и стоянку автомобилей по улице Киселева.

Исключения коснутся лишь транспорта, обеспечивающего само мероприятие, оперативных и аварийно-технических служб для устранения каких-либо аварий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области из отпуска вызвали 66 женщин-военнослужащих, которых отправили для участия в параде в Москве.

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