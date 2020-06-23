Хабаровск, , 12:21 — REGNUM Очередной гуманитарный груз из Китая для борьбы с коронавирусной инфекцией прибыл в Хабаровск. Его направил в регион благотворительный фонд «Тенсент» (КНР) при содействии Генерального консульства России в Гуанчжоу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В Хабаровск прибыли 500 тыс. одноразовых масок, 200 тыс. респираторов, 100 тыс. пар разовых перчаток. Груз распределят по медицинским учреждениям региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гуманитарные грузы из Китая приходили в Хабаровск в Центр медицины катастроф, другие медицинские учреждения. В разгар эпидемии в Китае хабаровчане через региональное представительство Красного креста передавали гуманитарную помощь в сопредельную страну.