Киев, , 12:02 — REGNUM Сотрудники нескольких киевских больниц вышли на акцию протеста к зданию киевской городской администрации, сообщил 23 июня журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале.

По его словам, в митинге участвуют несколько десятков работников Киевского центра перинатальной медицины и Центра микрохирургии глаза, Киевской клинической больницы №8 и №9, а также Киевской городской психиатрической больницы им. Павлова.

Медики жалуются на отсутствие денег.

«Финансировали до мая месяца. А теперь мы ни аванса, ни зарплаты не получили», — рассказали журналистам участники акции.

Протестующие уверены, что медицинские учреждения не получили деньги из-за реализации второго этапа реформы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал с 1 сентября повысить зарплаты медработникам на 25−70%.

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