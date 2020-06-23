Москва, , 12:00 — REGNUM Контролировать законность проведения голосования по поправкам в Конституцию в Московской области будет около 27,7 тысяч наблюдателей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева на пресс-конференции в Москве.

При этом заявки на право стать наблюдателем будут приниматься до 25 июня, добавила общественник. При этом на данный момент ещё ни одному заявителю не было отказано.

«Основа для полноценного общественного наблюдения сформирована. За голосованием будут следить порядка 27,7 тысячи общественных наблюдателей. Нет ни одной неодобренной заявки», — сказала Дмитриева.

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