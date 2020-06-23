Уфа, , 12:01 — REGNUM 63 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба оперативного областного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего за сутки выявляли в столице региона (48 фактов заражения). В Тольятти выявили 8 носителей этой инфекции и два — в Ставропольском районе. При этом по одному случаю заражения зафиксировали в Отрадном, Шенталинском, Кошкинском, Сергиевском и Безенчукском районах.

Таким образом, по области всего выявили 4451 факта заражения этим вирусом. При этом 53 пациента умерли от COVID-19, а 2309 человек справились с инфекцией (в том числе 37 — за минувшие сутки).

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