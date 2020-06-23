Тюмень, , 11:57 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки выявлены 46 заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 июня зафиксировано 2 667 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1 544 человек, 16 пациентов с COVID-19 скончались.

В медучреждениях региона на сегодня девять пациентов находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ.

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