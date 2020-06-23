Симферополь, , 12:51 — REGNUM За минувшие сутки в крымские обсерваторы поместили 119 граждан, прибывших на полуостров. Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым 22 июня сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«За истекшие сутки 119 человек, которые пересекли государственную границу, были направлены на изоляцию и дальнейшее медицинское наблюдение с последующим лабораторным скринингом», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в обсерваторы Крыма госпитализировали 128 граждан, которые приехали на полуостров из-за рубежа.

Об этом: За сутки в обсерваторы Крыма попали почти 130 человек

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