Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга согласовал с Роспотребнадзором стандарты безопасности для санаторно-курортных учреждений Северной столицы, которым с 22 июня разрешили возобновить приём пациентов, имеющих медицинские показания для санаторного лечения.

По данным городских властей, в Петербурге функционирует порядка сорока санаториев. Многие из них предлагают уникальные программы оздоровительного лечения.

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Согласно согласованным стандартам безопасности, прием в петербургский санаторий возможен при наличии справки об отрицательных результатах лабораторных обследований на коронавирус, полученных не позднее, чем за двое суток до даты заезда или же справки о перенесенной коронавирусной инфекции с указанием даты проведения обследования, и информации об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней.

Также необходимо направление в санаторий на основании заключения врачебной комиссии государственного медучреждения Санкт-Петербурга.

Как заявляют в комитете по развитию туризма, у Петербурга есть все возможности стать ведущим центром медицинского и оздоровительного туризма России. Для продвижения Петербурга как центра медицинского туризма создано «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма».

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