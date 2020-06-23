Пермь, , 11:57 — REGNUM В Пермском крае 24-летний житель Краснокамска осуждён за неосторожное причинение здоровью женщины тяжкого вреда. Он оказывал развлекательные услуги в городе Чайковском и убедил посетительницу одного из кафе в том, что алкоголь с азотом будет безопасен, сообщает краевое управление СКР.

Это произошло в октябре 2019 года. В ходе развлекательного мероприятия гражданин предложил людям попробовать алкоголь с жидким азотом. Женщина 1986 года рождения согласилась попробовать. В итоге она получила химический ожог пищевода и повреждение желудка.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа на сумму 200 тысяч рублей. Добавим, приговор пока не вступил в законную силу.